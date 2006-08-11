Міліція знайшла картини Марії Приймаченко і затримала викрадачів

9 серпня співробітники київської обласної міліції затримали трьох підозрюваних у викрадені картин відомої української художниці Марії Приймаченко, а також вилучили 77 вкрадених картин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Головного управління МВС України в Київській області Віталій ЯЛОВЕНКО.

Водночас він підкреслив, затримано не всіх учасників крадіжки. За наявною у міліції інформацією, їх було п’ятеро, в тому числі і замовник - український колекціонер, його ім’я МВС знає та вживає заходи для затримання.

Разом з тим В.ЯЛОВЕНКО зазначив, що серед трьох затриманих є організатор скоєння злочину. Окремі із затриманих раніше були засуджені за різні злочини.

В.ЯЛОВЕНКО також зазначив, що для розкриття викрадення картин М.Приймаченко слідчим довелося повернутися до викрадення картин художниці (у 2002 році було викрадено 2 її картини, у 2004 – ще одну. Обидва ці злочини не було розкрито).

Наразі знайдені картини відомої художниці вивішено в Центрі мистецтв МВС України в Києві, де їх можуть побачити всі бажаючі.

В свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам, що він дуже задоволений тим, що міліція зуміла спрацювати і виконати поставлене завдання Президента щодо розкриття цього злочину.

Міністр також пообіцяв відзначити правоохоронців, які брали участь у розкритті викрадення картин М.Приймаченко.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня у селі Болотні Іванківського району Київської області зловмисники викрали понад сотню творів майстрині народного мистецтва М.Приймаченко.

Розслідування цієї справи Президент України взяв під особистий контроль. Віктор ЮЩЕНКО звернувся до МВС та Генпрокуратури з проханням «невідкладно вжити вичерпних заходів, спрямованих на розкриття цього злочину, повернення полотен, що становлять національне надбання».