Черновецький обмежив своїх підлеглих у спілкуванні зі ЗМІ

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ визначить список представників Київської міської державної адміністрації, які матимуть повноваження коментувати ЗМІ діяльність міської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в мерії, коментуючи на прохання журналістів листа, поширеного прес-службою КМДА про впровадження нової схеми спілкування із ЗМІ працівників мерії.

У тексті повідомляється, що найближчим часом в КМДА планується ухвалити нову схему роботи з представниками ЗМІ. Дана схема полягає в наступному: всі коментарі представників КМДА, інтерв`ю, а також будь-яка інша інформація, що стосується діяльності адміністрації, розповсюджуватиметься виключно прес-службою КМДА. У листі міститься прохання стосовно всіх коментарів і інтерв`ю «звертатися і контактувати лише з Ганною КОНРАТ або Мариною МАТВІЄНКО». У листі повідомляються контакти цих представників КМДА із зазначенням того, що вони є прес-секретарями, але немає вказівки на те, чиї це прес-секретарі.

У листі міститься прохання «серйозно віднестися до нових вимог і не використовувати особисті телефони керівників КМДА, а також не призначати інтерв`ю через приймальні».

Ухвалення такого рішення «обумовлене прагненням уникнути появи в пресі недостовірної інформації. Також нова схема роботи дасть змогу прес-службі більш оперативно надавати вам запитувану інформацію», - повідомляється у зверненні.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, відповідаючи журналістам, наголосив, що на сьогоднішній день КМДА поповнюється новими людьми, і його команда формуватиметься ще десь упродовж року. При цьому він також наголосив, що кияни можуть «спати спокійно», оскільки він дав можливість пресі бути присутніми на всіх головних подіях, які відбуваються в КМДА. «Слухайте, пишіть, але я не дозволю деяким безвідповідальним абсолютно людям робити абсолютно дурні заяви, які суперечать ідеології моєї команди… Всілякі дурниці, які витягуються зараз з чиновників середньої ланки, я не допущу, тому що інакше це буде хаос», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він також наголосив, що останнім часом «наростає інформаційна атака на КМДА через певні політичні кола». «Розповідаються байки, що дамба обвалиться і все заллє водою, то раптом якісь тарифи нібито збільшено. Брехня! Нічого не збільшено», - додав мер.

За його словами, нещодавно один із судів спростував 28 публікацій щодо його сина. «Це я наводжу приклад. Всі хапаються за якісь дурниці замість того, щоб говорити про серйозні речі… Я не хочу цю тему (про обмеження осіб, які працюють з пресою) порушувати, але ми змушені захищатися таким чином», - відзначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. З іншого ж боку, за його словами, він зацікавлений у присутності представників преси, і кожна їх заява є для нього важливою. У зв`язку з цим, повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, буде визначено список найближчим часом з представників КМДА, які зможуть коментувати для ЗМІ події, що відбуваються в місті.

«Ми визначимо членів моєї команди, відповідальних людей, є до десяти чоловік, які можуть коментувати різні події так, як це встановлено», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Зокрема, звертатися за коментарями можна буде, за його словами, до його заступників – Дениса БАССА, Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ – і не тільки з питань підприємництва, якими вона займається, а й з питань охорони здоров`я, а також до секретаря Київради Олеся ДОВГОГО. І до цього списку мер також відніс «свою скромну персону». Про інших, хто увійде до нього, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір повідомити найближчим часом.