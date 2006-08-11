Прогноз погоди на вихідні

У вихідні синоптики не очікують дощів лише на сході України та в Криму.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 12 серпня в Криму, Призов’ї та більшості східних областей, а вдень і в південній частині - переважно без опадів. На решті території очкуються короткочасні дощі, подекуди грози, вночі у західних областях місцями сильні дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, в південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, на півдні - 17-22°; вдень у північних, західних та Вінницькій областях - 20-25°, у центральних областях - до 28°, на решті території - 28-33°.

13-14 серпня переважно без опадів, лише у західних областях, а вночі 13 серпня і на півночі Лівобережжя - місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі у північних та західних областях - 13-18°, на решті території - 16-21°; вдень - 24-29°, в Криму, східних та південних областях - 30-34°, місцями - до 37°, 14 серпня у західних областях - 21-26°.

15-16 серпня місцями короткочасні дощі, грози, переважно в денні години. Температура у західній частині та північних областях вночі - 11-17°, вдень - 21-26°, на Закарпатті - до 28°; в південній та східній частині вночі - 16-21°, вдень - 26-32°, місцями - до 36°; в центральних областях вночі - 13-18°, вдень - 23-28°.

У Києві та області 12 серпня мінлива хмарність. Вночі йтиме помірний, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі - 14-16°, вдень - 21-23°; по області вночі - 12-17°, вдень - 20-25°.

13-14 серпня мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 13-18°, вдень - 24-29°.

15-16 серпня місцями короткочасні дощі, грози, переважно в денні години. Температура вночі - 11-17°, вдень - 21-26°.