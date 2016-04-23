Міжнародні виставки собак "Золоті Ворота-2016" та "Україна-2016"

Майже 5 тисяч учасників із багатьох країн далекого й ближнього зарубіжжя (Бангкоку, Португалії, Туреччини, Іспанії, Німеччини, Латвії, Білорусі, Нідерландів, Фінляндії, Індонезії, Великобританії, Франції, Словенії, Росії, Молдови, України) продемонструють свої екстер'єрні достоїнства на міжнародному собачому конкурсі краси – міжнародних виставках собак «Золоті ворота-2016» та «Україна-2016». Оцінитимуть їх 29 всесвітньо відомих експертів із 19 країн. Тисячі вітчизняних і зарубіжних гостей, як завжди, стануть проханими гостями Дог Шоу.

Квітневі міжнародні виставки собак – це справжнє свято для професійних і непрофесійних любителів і шанувальників братів наших менших, ексклюзивне кінологічне шоу, де будуть представлені найкращі собаки України та зарубіжжя більше 200 порід (більша половина існуючих у світі). Пройдуть показові виступи з «Обідієнс» (слухняність), Чемпіонат КСУ з кінологічного Фрістайлу (танці з собаками), змагання з Грумінгу («собача перукарня»), показові заняття з каністерапії для «особливих» дітей, відбудеться конкурс-парад вишиванок. І звичайно, гостей і учасників виставок розважатимуть шоу-програми з дресированими артистами, різноманітні конкурси та вікторини для дітей і дорослих.

Вхід для дітей до 7 років і людей з обмеженими можливостями, як і завжди, безкоштовний. Для всіх інших – 30 грн.

Довідки за телефонами: (044) 531-37-63, 531-37-64, 531-37-56, та на сайті КСУ: http://uku.com.ua.

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