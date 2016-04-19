Порошенко зв'язався із Савченко по телефону

Про це првідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

"Президент зателефонував до Надії Савченко. Подробиці вже згодом", - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати Російській Федерації затриманих на Донбасі російських спецназівців Александрова і Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці. Адвокат Ілля Новіков зазначає, що Александров і Єрофєєв - головні кандидати на обмін Савченко. Однак разом з тим обмін Савченко на ГРУшників - не єдиний варіант для її повернення в Україну.