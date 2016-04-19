Порошенко зв'язався із Савченко по телефону

16:41, 19 квітня 2016
Суспільство
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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з льотчицею і народним депутатом Надією Савченко, незаконно засудженою в РФ.

president.gov.ua

Про це првідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

"Президент зателефонував до Надії Савченко. Подробиці вже згодом", - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати Російській Федерації затриманих на Донбасі російських спецназівців Александрова і Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці. Адвокат Ілля Новіков зазначає, що Александров і Єрофєєв - головні кандидати на обмін Савченко. Однак разом з тим обмін Савченко на ГРУшників - не єдиний варіант для її повернення в Україну.

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