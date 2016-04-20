Погода на сьогодні: у середу трохи похолодає, по всій Україні пройдуть дощі

У середу, 20 квітня, на півдні та сході України синоптики обіцяють помірні та сильні дощі. У більшості областей України також переважатиме волога погода: прогнозують дощі від невеликих до помірних. Про це повідомляє Оpogode.ua.

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За даними синоптиків, повітряна маса з північного заходу Європи принесе до України зниження температури повітря. В середу протягом дня очікується 9-15 градусів тепла, у південній частині та на південному сході до 14-20. Вітер в Україні північний-західний, 5-12 м/с, на заході поривчастий.

На заході пройдуть невеликі та помірні дощі. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень 9-15 градусів тепла.

У північних областях дощі очікуються місцями. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

У східних областях пройдуть дощі, ввечері - місцями сильні. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень 12-17 градусів тепла.

У центральній частині - місцями дощі. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень 11-16 градусів тепла.

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У південній частині очікуються дощі, місцями сильні. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 14-20 градусів тепла.

У Києві 20 квітня - місцями дощі. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.