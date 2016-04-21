Рада надала пільги постраждалим від ядерних аварій та випробувань

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект №3281 проголосували 233 народні депутати із 331 зареєстрованого у сесійній залі.

Законом визначається, що серед осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, є, зокрема, і громадяни, які брали безпосередню участь: у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складання ядерних зарядів і здійснювали на них регламентні роботи; громадяни, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і поховання радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих.

Розділ щодо соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, загальних компенсацій і пільг поширюється законом і на постраждалих від інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Крім того, зокрема, пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті щодо компенсацій та пільг громадянам, віднесеним до категорії 1, надаються дружинам (чоловікам), якщо та/той не одружилися вдруге померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів і здійснювали на них регламентні роботи. Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

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Також встановлюється, що одноразова компенсація виплачується учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, складання ядерних зарядів і здійснювали на них регламентні роботи, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, складання ядерних зарядів і здійснювали на них регламентні роботи, дружинам (чоловікам), якщо та/той не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, з складанням ядерних зарядів і здійснювали на них регламентні роботи, сім’ям, які втратили годувальника та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів і здійснювали на них регламентні роботи та постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесених до категорії 1, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, які брали участь у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів і здійснювали на них регламентні роботи та постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесених до категорії 2 або 3, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Як зазначається у пояснювальній записці, закон потребує видатків з Державного бюджету України у сумі близько 6 993,0 тис. грн на рік. Станом на 1 липня 2015 року загальна чисельність осіб, на яких поширюватимуться пільги та компенсації – 4186 осіб. З них дружин (чоловіків) померлих громадян – 855, І кат. (інваліди) – 708 осіб, учасників ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї: ІІ кат. – 1667 осіб, ІІІ кат. – 956 осіб.

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