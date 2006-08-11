Табачник обговорив підвищення цін і тарифів з керівництвом профспілок

Керівництво Федерації профспілок обговорило з віце-прем’єр-міністром Дмитром ТАБАЧНИКОМ стан соціального діалогу між урядом, роботодавцями та профспілками, причини та обставини колективного трудового спору, що виникли між ФПУ та Кабінетом Міністрів України у зв’язку з підвищенням цін і тарифів на газ та електроенергію для населення.

Про це УНІАН повідомили в Аналітично-інформаційному управлінні Федерації профспілок України.

Під час зустрічі зазначалося, що регулярний соціальний діалог, взаємоповага його сторін необхідні для побудови ефективної соціальної політики та стабільного розвитку економіки.

Також досягнуто домовленості, що програма діяльності нового уряду розроблятиметься у співпраці з профспілками, будуть відкриті можливості для представлення і розгляду соціальних ініціатив. Першими кроками для здійснення продуктивного діалогу має стати завершення переговорів і підписання нової Генеральної Угоди між урядом, професійними спілками і організаціями роботодавців на 2006-2009 роки, синхронізація її з програмою діяльності уряду, яка в даний час розробляється.

Голова ФПУ Олександр ЮРКІН підкреслив, що ґрунтовні консультації, зіставлення позицій і соціальних пріоритетів перед прийняттям важливих урядових соціальних рішень може бути дієвим інструментом підвищення життєвого рівня людини праці та всього населення України.

Обговорено також низку нагальних і перспективних соціальних проблем, що потребують взаємної роботи сторін соціального діалогу, в тому числі – підвищення ефективності роботи системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, продовження реформування системи оплати праці.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр Д.ТАБАЧНИК зазначив, що новий склад КМУ зараз активно вивчає стан справ по всіх секторах його відповідальності. Вишукуються економічні ресурси, щоб не допускати зниження основних показників, створити умови для сталого розвитку. Однією з важливих умов цієї роботи розглядається продуктивний діалог з соціальними партнерами – професійними спілками та організаціями роботодавців.