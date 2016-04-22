Гройсман заявив про стабілізацію питання щодо ліків для онкохворих

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час участі у заходах з нагоди надходження першої партії ліків для онкохворих, що були закуплені у рамках проведення закупівель лікарських засобів Міністерством охорони здоров'я України через міжнародні організації.

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Гройсман підкреслив, що одна з найбільш важливих проблем в Україні - це наведення порядку в сфері держзакупівель ліків, а також питання забезпечення онкохворих, особливо дітей.

"Ми вирішили два питання достатньо оперативно. З одного боку, попрацювали з територіями, я вдячний головам ОДА, які відгукнулися дуже оперативно на те, щоб найнагальніші потреби вирішити в областях. І сьогодні такі запаси створено буквально за тиждень. І найголовніше - потрібно систематизувати роботу як закупівлі ліків, так і постачання, щоб у нас не було жодних перебоїв. І найголовніше, щоб ми купували якісні ліки і за реальною ціною", - сказав прем’єр.

За його словами, необхідно декілька місяців, щоб вирівняти постачання медпрепаратів, які необхідні по територіях, але запас в областях вже створений, це достатньо, щоб ситуацію стабілізувати.

Крім того, Гройсман зазначив, що рішення, яке прийняв уряд на засіданні 21 квітня, значно розширить фармацевтичний ринок, що позитивно впливатиме на формування цін на ліки в Україні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів своїм рішенням скасував обов’язкову сертифікацію на території України ліків, які були вироблені в Європейському Союзі та США.