В Україні почала працювати перша річкова патрульна поліція - Аваков

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МВС Арсен Аваков.

"Перша в Україні річкова патрульна поліція заступила на службу в Черкаській області. 42 патрульних поліцейських з 19 квітня патрулюють прибережну захисну смугу та пляжні зони в Черкаській області.

За словами Авакова, патрульні екіпажі оснащені позашляховиками «Renault Duster» для патрулювання прибережної зони, а також швидкохідними катерами для контролю над акваторією Дніпра.

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"За першу добу патрульні поліцейські і держінспектори з охорони навколишнього середовища припинили безліч фактів браконьєрського, варварського вилову риби. Вилучили незаконні снасті і близько 400 кг незаконно виловленої риби", - зазначив глава МВС.