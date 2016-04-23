В Україні почала працювати перша річкова патрульна поліція - Аваков
В Черкаській області почала працювати перша в Україні річкова патрульна поліція.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МВС Арсен Аваков.
"Перша в Україні річкова патрульна поліція заступила на службу в Черкаській області. 42 патрульних поліцейських з 19 квітня патрулюють прибережну захисну смугу та пляжні зони в Черкаській області.
За словами Авакова, патрульні екіпажі оснащені позашляховиками «Renault Duster» для патрулювання прибережної зони, а також швидкохідними катерами для контролю над акваторією Дніпра.
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"За першу добу патрульні поліцейські і держінспектори з охорони навколишнього середовища припинили безліч фактів браконьєрського, варварського вилову риби. Вилучили незаконні снасті і близько 400 кг незаконно виловленої риби", - зазначив глава МВС.