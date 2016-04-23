У Херсонській області поліція знешкодила автомобіль з вибухівкою
Правоохоронці виявили у Генічеському районі Херсонської області автомобіль, в якому знаходився вибуховий пристрій.
Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Херсонській області.
"Працівники поліції та служби безпеки України, в рамках спільного відпрацювання Генічеського району, виявили автомобіль «Део Ланос», який викликав підозру. Машина з номерами іншого регіону країни була тривалий час залишена без нагляду на одній з вулиць міста", - йдеться в повідомленні.
При огляді автомобіля було виявлено пакети із вибуховою речовиною, електродетонатор та підривник.
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"Вибуховий пристрій, що знаходився в автомобілі, знешкоджено. Кримінальне провадження за даним фактом розслідується Управлінням Служби безпеки України в Херсонській області", - відзначили в поліції.
Раніше УНІАН повідомляв, що в селі Новоолексіївка Херсонської області підірвали автомобіль, начинений шістьма кілограмами тротилу. Правоохоронці припускають, що авто навмисне запаркувалися у людному місці.