У Херсонській області поліція знешкодила автомобіль з вибухівкою

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Херсонській області.

"Працівники поліції та служби безпеки України, в рамках спільного відпрацювання Генічеського району, виявили автомобіль «Део Ланос», який викликав підозру. Машина з номерами іншого регіону країни була тривалий час залишена без нагляду на одній з вулиць міста", - йдеться в повідомленні.

При огляді автомобіля було виявлено пакети із вибуховою речовиною, електродетонатор та підривник.

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"Вибуховий пристрій, що знаходився в автомобілі, знешкоджено. Кримінальне провадження за даним фактом розслідується Управлінням Служби безпеки України в Херсонській області", - відзначили в поліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що в селі Новоолексіївка Херсонської області підірвали автомобіль, начинений шістьма кілограмами тротилу. Правоохоронці припускають, що авто навмисне запаркувалися у людному місці.