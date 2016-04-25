У Дніпропетровську патрульний поліцейський намагався продати зброю та набої

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області, чоловіків затримали 23 квітня в ході реалізації оперативної інформації. В автомобілі 25-річного інспектора було виявлено автомат, 2 магазини до нього та 135 набоїв.

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Окрім того, під час поверхневого огляду в кишені його куртки правоохоронці виявили сліп-пакет з речовиною білого кольору, зовні схожою на метамфетамін, та незареєстрований пістолет травматичної дії. Пізніше, під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено автомат Калашникова, 5 магазинів, 3 димові шашки, 5 вибухопакетів, револьвер та велику кількість набоїв, а також бронежилет та балаклави.

Вся виявлена зброя і боєприпаси направлені на експертизу.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Їм загрожує відповідальність за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі строком від 3 до 7 років.