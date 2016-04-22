Кива продовжує ходити з пістолетом "в трусах" - вже у центрі Києва (фото)

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Роман Сініцин (Балан), що нині очолює атестаційну комісію МВС.

"Вчора пост про Киву в потязі наробив трохи шуму. Киву копи не перевірили. Викликав їх не тільки я, а й люди з потягу. При прибутті він швиденько розчинився в натовпі і так спетляв", - розказав він.

За словами Сініцина, зранку Кива був помічений в Києві біля будівлі МВС також з пістолетом за поясом.

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"Сьогодні вранці Кива розсікав на Богомольця по гражданкє, з стволом за поясом, правда уже не спереду", - повідомив він.

Голова атестаційної комісії нагадав, що за останні декілька років Кива загубив дві одиниці вогнепальної зброї: рушницю 12-го калібру та автомат Калашнікова калібру 5,45 мм.