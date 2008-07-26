У Чернівцях евакуюють жителів двох мікрорайонів міста

У Чернівцях через підтоплення, що сталося в результаті стихійного лиха і проливних дощів, проходить евакуація з будинків 28 вулиць двох мікрорайонів міста, прилеглих до річки Прут, яка вийшла з берегів, і рівень води якої піднявся більше як на 3,5-4 метри.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Чернівецькому оперативному міському штабі з ліквідації наслідків стихії, який очолив міський голова Чернівців Микола ФЕДОРУК, станом на 7 год. ранку повністю затоплено водою близько 30 га Калинівського ринку, підтоплено 28 вулиць, з мікрорайонів Стара Жучка та Ленківці.

Під контролем міського голови всю ніч тривала евакуація людей з будинків, розташованих на підтоплених вулицях. Їх розселяли у родичів та в гуртожитках.

На цю хвилину через підтоплення автотраси перекрито в’їзд до Чернівців з боку Івано-Франківська.

Припинено роботу двох водозаборів у селі Біла та Магала.

Підтоплено центральну часину Чернівців, де відсутнє електропостачання. У місці не працює електротранспорт.

За оперативними даними штабу на ранок 26 липня рівень води у річці Прут знизився приблизно на 60 см, однак спостерігається нове різке підвищення рівня води у малих прикарпатських річках, які впадають у Прут.