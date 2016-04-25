У православних християн почався Страсний тиждень

За величчю і важливістю подій, які відбувалися, кожен день Страсного тижня називається святим і великим, зазначає сайт «Православна спадщина України на Святій Горі Афон».

У Великий понеділок церква згадує висушення Господом безплідної смоківниці – образу лицемірних книжників і фарисеїв, у яких, попри зовнішню побожність, Господь не знайшов добрих плодів віри й благочестя.

У Великий вівторок згадується викриття Господом книжників і фарисеїв, Його розмови і притчі, сказані ним цього дня в Єрусалимському храмі: про данину кесарю, про воскресіння мертвих, про Страшний суд, про десять дів і про таланти.

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У Велику середу згадується жінка-грішниця, яка омила сльозами і намастила дорогоцінним миром ноги Спасителя. Тут же Іуда зважився продати Христа юдейським старійшинам за 30 срібняків.

У четвер Страсної седмиці згадуються чотири найважливіші євангельські події: Таємна вечеря, на якій Господь встановив новозавітне таїнство Святого Причастя (Євхаристії), омивання Господом ніг учням на знак найглибшого смирення і любові до них, молитва Спасителя в Гетсиманському саду і зрада Іуди.

Велика п'ятниця присвячена спогадам засудження на смерть, Хресних страждань і смерті Спасителя. На утрені Великого п'ятка (зазвичай відправляється в четвер ввечері) читаються 12 Євангелій Заповіту Святих страстей.

Наприкінці вечірні Великої п'ятниці відбувається обряд винесення Плащаниці Христової із зображенням покладення Його в домовину. Православні християни цього дня прикладаються до Плащаниці.

Увечері цього дня прийнято заводити опару для великодні паски. Печуть паски в суботу, цього ж дня фарбують яйця.

У Велику суботу церква згадує поховання Ісуса Христа, перебування Його тіла у гробі, зішестя душею в пекло для визволення душ, які з вірою чекали Його пришестя, а також введення розбійника в рай.

Богослужіння цього дня починаються з раннього ранку і тривають до кінця дня, так що останні суботні пісні так званої великодньої всеношної зливаються з початком урочистих великодніх піснеспівів на пасхальній заутрені.