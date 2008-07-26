Повінь відрізала від сполучення 32 населені пункти Прикарпаття

На Прикарпатті через повені, пошкодження мостів і доріг повністю відрізані від шляхів 32 населені пункти.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області. Державтоінспекція області закликає громадян утриматися від поїздок у ці населені пункти, оскільки дороги до них перекрила водна стихія.

Зокрема, у Верховинському районі від сполучення відрізані 11 населених пунктів, у Косівському - 9, у Надвірнянському, Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому районах - по 3 населені пункти.

Майже дві тисячі працівників міліції Івано-Франківщини другу добу поспіль не покидають службу, працюючи в населених пунктах, підтоплених або затоплених через повінь. Зранку 26 липня у райони, які найбільше потерпають від стихійного лиха, для допомоги в забезпеченні охорони громадського порядку, недопущення фактів крадіжок майна громадян з покинутих осель, порятунок людей направлено практично увесь особовий склад апарату обласного управління внутрішніх справ.

В УМВС в області працює оперативний штаб, який збирає та аналізує інформацію з місць проведення рятувальних заходів. У цілодобовому режимі служби міліція працюватиме до особливого розпорядження. За добу, що минула, тяжких та особливо тяжких злочинів на території області не зареєстровано.