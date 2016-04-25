На Харківщині виявили підпільний міні-завод з виготовлення бензину (фото)

Про це повідомляє Головне управління ГФС в Харківській області.

Зазначається, що минулого тижня в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, співробітники слідчо-оперативних підрозділів ГУ ГФС в Харківській області провели обшуки за місцем виготовлення та зберігання пально-мастильних матеріалів.

Було виявлено та вилучено обладнання, яке підприємець використовував для виготовлення фальсифікату, 67 тонн бензину і 6,6 тонни дизельного палива. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 3,09 мільйона гривень.

Читайте такожВ Одесі виявили підпільний цех з виготовлення підробок під відомі бренди

Встановлено, що 55-річний харків'янин налагодив масове виробництво бензину і дизельного палива, додаючи присадки для підвищення октанового числа нафтопродуктів. Отриманий продукт бізнесмен реалізовував на території Харкова та області.

Зараз працівники податкової міліції проводять заходи щодо встановлення каналів постачання сировини та місць реалізації зазначених пально-мастильних матеріалів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.