Карта України зі свастикою і "проданий" Донбас: в Одесі розклеюють антиукраїнські листівки (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на Facebook повідомила заступник керівника центрального інформаційного відділу "Правого сектору" Варвара Черноіваненко.

Вона виклала у соціальних мережах фотографії кількох різних листівок. Наприклад, на одній з них – на червоному тлі - серп, молот і написано: "Це прапор моєї країни", нижче – на жовто-синьому фоні з гербом України написано: "Це прапор сепаратистів".

На інших листівках зображена карта України зі свастикою, а також карта України, на якій Донбас – із написом: "Продано" тощо.

Черноіваненко акцентує на тому, що ці агітки розклеєно на вулицях Одеси напередодні 2 травня. За її словами, їх виявлено в центрі міста - районі ринків "Привоз" і "Старокінний".

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"Розповідають (листівки – УНІАН) про принади "новоросії", залякують простих городян і закликають мстити бандерівцям... На 7-му кілометрі підприємців агітують за "сепарський" проект окупаційного блоку, так зване "Порто-Франко", - написала Черноіваненко.

При цьому вона не змогла уточнити, коли саме в місті були помічені антиукраїнські листівки.

На запитання УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Одеській області повідомили, що співробітники відомства перевіряють і відпрацьовують будь-яку інформацію й факти, які можуть дестабілізувати ситуацію в місті та країні.

"На період травневих свят УСБУ області в повному складі перейшло на посилений режим роботи", - заявили в прес-службі.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, у якому також загинули люди.