Як відрізнити ”тіньову” економіку від реальної?

Житомирські податківці викрили на території області три підпільні цехи із ремонту автотранспорту.

Як повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції ДПА в області, підпільний цех із ремонту автотранспорту виявлено співробітниками податкової міліції на одній із околиць Житомира. В результаті огляду цеху податківці вилучили ремонтне обладнання, чорнову бухгалтерію, автомобілі «Форд», «Рено», ВАЗ на суму 100 тис. грн.

Подібний «сервісний центр» ліквідували податківці Бердичева. За незаконну діяльність з ремонту автотранспорту власник нелегальної станції технічного обслуговування автомобілів розплатився обладнанням, вартість якого оцінюється також у 100 тис. грн. Майстерню з ремонту салонів автомобілів, що діяла без будь-яких дозвільних документів виявили співробітники податкової міліції і Коростишівському районі Житомирщини. В процесі огляду у її господаря вилучено 2 мікроавтобуси іноземного виробництва, зварювальний апарат, шліфувальний верстат і фурнітуру на суму понад 170 тис. грн.

Загалом протягом цього року податківці Житомирської області ліквідували 45 підпільних виробництв і вилучили товарно-матеріальних цінностей загальною вартістю 4 млн. грн., що удвічі перевищує показники аналогічного періоду минулого року.