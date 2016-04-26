Порошенко: Україна дуже далека від остаточного подолання наслідків катастрофи на ЧАЕС
14:52, 26 квітня 2016Суспільство
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Україна ще дуже далека від остаточного подолання наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції.
Проблема наслідків катастрофи все ще залишається відкритою / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко сьогодні під час заходів з нагоди 30-х роковин чорнобильської катастрофи.
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«Чорнобильську АЕС ми вивели з експлуатації наприкінці минулого століття, але проблема наслідків катастрофи все ще залишається відкритою», - заявив глава держави.
«Вони важким тягарем лягли на плечі нашого народу, і ми ще далекі від їх остаточного подолання», - додав Порошенко.
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