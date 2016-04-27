З України видворили п’ятьох завербованих "Ісламською державою" іноземців

Громадяни з країн пострадянського простору прибули до України, куди їм пообіцяли вислати з-за кордону фальшиві документи. Надалі вони планували вирушити до зони сирійського конфлікту. Співробітники СБ України спільно з міграційною службою оперативно встановили факт перебування прибічників ІДІЛ на найманій столичній квартирі.

За матеріалами СБУ прийнято рішення про примусове повернення іноземців до країн походження.

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Протягом минулого року зусиллями Служби безпеки України з країни було видворено 25 потенційних учасників терористичної організації. Шістьох учасників "Ісламської держави", які перебували у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу, співробітники спецслужби затримали для подальшої екстрадиції.