У Житомирі відкрилося Великоднє містечко, де представлено 300 писанок

Як передає кореспондент УНІАН участь у відкритті містечка взяли влада, депутати Житомирської міської ради , представники інтелігенції міста, молодь та журналісти, загалом близько ста чоловік.

У містечку представлено 300 великих писанок, які розмалювали житомирські діти. Окрім виставки великодніх писанок, у містечку діє ярмарок, де представлені плетені кошики, вироби з лози та льону, українські вишиванки та продукти харчування – паски, шоколад, мед, розміщені арт-галерея і зона дитячих розваг.

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"На фестивалі писанок їх представлено для конкурсної комісії майже 300. Комісія оголосить результати 1 травня у трьох номінаціях - сучасна писанка, писанка зі збереженням національних традицій, приз глядацьких симпатій. І, відповідно, гран-прі", - повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради.

300 писанок виконані у найрізноманітніших техніках - від традиційних українських розписів і орнаментів до патріотичних малюнків.

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