У середу, 27 квітня, Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин (НДІ) провів медійний марафон «Чому ґендерна рівність важлива для України?», до участі у якому залучив політиків, дипломатів, державних службовців, представників медіа та лідерів громадської думки, серед яких Посол Канади в Україні Роман Ващук, координатор програм технічної допомоги посольства США Джоан Вагнер, тимчасовий повірений у справах Посольства Швеції в Україні Давід Емтестам , громадські активісти Ольга Айвазовська, Олександр Солонтай, Вікторія Подгорна, Наталія Карбовська, Марія Берлінська, Андрій Круглашов.

У рамках медійного марафону учасники мали змогу пройти інноваційний тест, який дозволяє не лише дізнатися про свідомі думки та судження, але й збагнути підсвідоме ставлення до ґендерних ролей і таких питань, як, наприклад, кому з батьків йти у декретну відпустку, бути годувальником в родині, будувати кар’єру, чи, можливо, успішно поєднувати всі ці ролі.

Медійний марафон було організовано з метою підвищення рівня обізнаності суспільства про переваги ґендерної рівності та сприяння громадській дискусії щодо руйнівного впливу ґендерних стереотипів та сексизму.

Директорка НДІ в Україні Мері О’Хейґен зазначила, що цей марафон є частиною ширшої програми Інституту, спрямованої на сприяння демократичному розвитку України. “Рівність чоловіків і жінок є ключовою цінністю в Європейському Союзі – тому це важлива частина реалізації європейських прагнень України”, - наголосила вона.

Посол Канади в Україні Роман Ващук після того, як сам пройшов тест, зазначив: «Як на мене, освітній рівень українських жінок, їхні дані для успіху є. Йдеться про те, щоб дати якісь сигнали, що чи то в політиці, чи в управлінських структурах, на них чекають. Бо це дозволяє суспільству повністю використати потенціал 50% свого населення”.

Тимчасовий повірений у справах Посольства Швеції в Україні Давід Емтестам висловив думку, що тестування є викликом до тих уявлень та стереотипів, які ми маємо, бо дозволяє спочатку зрозуміти, які вони є, а потім вже з ними боротися. «Гадаю, цей тест є дуже корисним», - додав дипломат.

Джоан Вагнер, координатор програм технічної допомоги посольства США, вважає це інноваційне тестування цікавим інструментом, який допоможе виявити та подолати упередження, що їх ми маємо з самого дитинства.

До дискусії на тему «Подолання сексизму та негативних ґендерних стереотипів у медіа» у рамках медійного марафону долучилися відомі журналісти Ольга Герасим’юк, Лариса Денисенко, Юрій Макаров та Ірина Славінська.«Не треба бути особливим журналістом, щоб не припускатися дискримінаційних, расистських чи сексистських висловлювань. Дотримання ґендерної рівності - вже входить у стандарти журналістики, які в принципі виключають дискримінаційні висловлювання», - наголосила модераторка дискусії Ірина Славінська.

Приєднатися до суспільно важливої ініціативи та визначитися з власними ґендерними стереотипами може кожен бажаючий на сайті http://50vidsotkiv.org.ua/ та http://povaha.org.ua/.