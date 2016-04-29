У Харкові затримали студента, підозрюваного в зв'язках з ІДІЛ

Як повідомляє АТН з посиланням на реєстр судових рішень, чоловік підозрюється у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України).

Як з'ясувалося, 17 червня 2015 року завербовані міжнародною терористичною організацією "Ісламська держава" студент 2 курсу Харківського національного університету ім. Каразіна та його співмешканка - громадянка України вилетіли з Києва до Стамбула, а потім - в Багдад, де чоловік скоїв теракт шляхом самопідриву. В результаті загинули 20 людей, поранені - 60.

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Під час проведення операції зі встановлення на території Харкова представників ІДІЛ правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного. Вони виявили там механізм із запалом УЗРГМ-2, корпус гранати Ф-1, а також символіку та ідеологічну літературу ІДІЛ.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці, з можливістю внесення застави у розмірі 179 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, з України видворили п'ятьох завербованих "Ісламською державою" іноземців.