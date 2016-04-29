Найпопулярнішим офіційним святом серед українців є Великдень - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, згідно з даними опитуванням, найпопулярнішими офіційними святами українців є: Великдень – 81%; Різдво Христове – 78%; Новий рік – 74%; Міжнародний жіночий день – 37%; День перемоги – 35%; Трійця – 34%; День Незалежності України – 20%.

Найменш популярні офіційні свята українців – День міжнародної солідарності трудящих (7%) та День Конституції (5%).

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За даними опитування, порівняно з 2013 роком, зменшилася кількість тих, хто вважає улюбленим свято День перемоги (з 40 до 35%), Новий рік (з 82% до 74%), Міжнародний жіночий день (з 49% до 37%) та День міжнародної солідарності трудящих (з 10% до 7%).

До 2014 року День Незалежності України був у числі найменш популярних свят, тепер його популярність зросла, порівняно з 2013 роком, на 8 процентних пунктів (було 12%, стало 20%), зазначають соціологи.

Крім того, жінки більше ніж чоловіки поважають релігійні свята та Міжнародний жіночий день, зокрема, Великдень люблять і поважають 84% жінок та 77% чоловіків; Різдво - 81% жінок та 76% чоловіків, Міжнародний жіночий день – 46% жінок та 26% чоловіків, Трійцю – 38% жінок та 30% – чоловіків.

Чоловіки більше за жінок поважають та люблять День перемоги (37% чоловіків проти 33% жінок) та День Незалежності України (25% проти 16%).

Релігійні свята найбільш популярні серед людей з початковою освітою (менше 7 класів): Великдень - 93%, Різдво – 93%, Трійця – 60%). Новий рік дещо більше популярний серед людей з неповною вищою освітою (83%) та вищою освітою (80%), дещо менше серед людей з неповною середньою освітою (55%). Міжнародний жіночий день найбільше популярний серед людей з вищою освітою (48%), найменше – серед людей з неповною середньою освітою (21%). День перемоги більше люблять люди з неповною середньою освітою (45%). День Незалежності України найбільше популярний серед людей з неповною вищою освітою (27%) та вищою освітою (26%), найменше – серед людей з початковою та неповною середньою освітою (3% і 4% відповідно).

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Найбільша кількість тих, хто вважає важливими релігійні свята, сконцентрована у західному регіоні (Різдво – 89%, Великдень– 90%, Трійцю – 55%), найменше - у східному (Різдво – 72%, Великдень - 74%, Трійцю – 23%). У південному, відповідно, – 75%, 78%, 24%; у центральному - 76%, 82%, 32%.

Новий рік є найбільш популярним святом у південному (86%) та східному (86%) регіонах, найменш – у західному регіоні (56%). У центральному регіоні – 71%.

Міжнародний жіночий день найменш популярний серед мешканців західного регіону (26%), найбільш – у південному (44%). В центральному та східному – однаково 33%.

День перемоги найбільш поважають та люблять у східному регіоні (58%), найменш – у західному (16%), у центральному регіоні його вважають важливим 30% опитаних, у південному – 39%.

День Незалежності України найбільш поважають у південному (28%) та західному (27%) регіонах, найменше – у східному регіоні (8%). У центральному регіоні так відповіли 17% опитаних.

Київський міжнародний інститут соціології з 5 по 16 лютого 2016 року провів опитування. Методом інтерв'ю опитано 2020 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%; 2,8% - для показників близьких до 25%; 2,0% - для показників близьких до 10%; 1,4% - для показників близьких до 5%.