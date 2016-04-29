Помер видатний співак, виконавець пісні "Два кольори" Дмитро Гнатюк

Як повідомляє Міністерство культури України, пішла з життя легенда українського оперного співу.

"Світове музичне мистецтво зазнало непоправної втрати - 29 квітня на 92-му році пішов з життя видатний співак, Герой України, народний артист України, академік Національної академії мистецтв України, професор, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Дмитро Михайлович Гнатюк", - йдеться у повідомленні.

У Мінкульті зауважили, що все своє життя Гнатюк присвятив розвитку та популяризації національного оперного мистецтва та вихованню кращих українських митців.

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"Виконавець більше п’ятдесяти складних і великих ролей в оперних виставах, серед яких партія Султана у "Запорожці за Дунаєм" М. Лисенка, Енея в "Енеїді" М. Лисенка, Остапа в "Тарасові Бульбі" М. Лисенка, Фігаро у "Севільському цирульнику" Дж. Россіні, Князь Ігор з однойменної опери О. Бородіна та ін", - сказано у повідомленні.

Як режисер Гнатюк здійснив постановки відомих та улюблених опер "Тарас Бульба", "Наталка Полтавка" Миколи Лисенка, "Запорожець за Дунаєм" Семена Гулака-Артемовського, "Пікова дама", "Мазепа" Петра Чайковського, "Сорочинський ярмарок" Модеста Мусоргського, "Тоска" Джакомо Пуччіні, "Севільський цирульник" Джоаккіно Россіні, "Травіата", "Аїда" Джузеппе Верді, "Війна і мир" Сергія Прокоф’єва.

"Саме Дмитро Михайлович став першим виконавцем пісень, які увійшли до "Золотого фонду української естради" ‑ "Мій Київ" та "Два кольори", - йдеться у повідомленні.

За видатні досягнення він був нагороджений численними державними відзнаками.

У Міністерстві культури висловили щирі глибокі співчуття рідним і близьким покійного, його колегам та всій українській громадськості.

Церемонія прощання відбудеться в середу, 4 травня, об 11.00 у Національній опері України (Київ, вул. Володимирська, 50).