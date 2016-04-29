У Черкасах невідомі розмалювали фарбою пам'ятник героям АТО
20:04, 29 квітня 2016Суспільство
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У Черкасах сьогодні вночі невідомі розмалювали фарбою пам'ятник героям АТО, встановлений на розі вулиць Громова та Гетьмана Сагайдачного поблизу комунального підприємства «Черкасиводоканал».
У Черкасах розмалювали фарбою і свастикою пам'ятник героям АТО / vodokanal.ck.ua
Як повідомляє прес-служба підприємства, вандали замалювали надпис на пам’ятнику чорною фарбою та намалювали з боків свастику.
Окрім того, вони намагалися вкрасти вирізані з дерева фігури гномів, що прикрашають територію перед фасадом «Черкасиводоканалу»: поперекидали їх та намагалися відтягти.
Наразі усі наслідки вандалізму усунуті силами працівників підприємства.
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