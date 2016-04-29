Родичі заручників бойовиків Донбасу просять патріарха Кирила та митрополита Онуфрія посприяти їх звільненню
Дружини та матері заручників проросійських бойовиків на Донбасі звернулися до предстоятелів Російської православної церкви та Української православної церкви (Московського патріархату) з проханням посприяти звільненню їхніх рідних.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.
"Мами і дружини заручників найбільше мріяли зустріти світле свято Воскресіння Христового вже зі своїми дорогими хлопцями. Ці згорьовані жінки щиро вірили, що якщо всі сторони у переддень Великодня публічно пообіцяли звільнити заручників, то так і буде", - написала вона.
Геращенко повідомила, що сьогодні мами і дружини заручників направили відкритого листа до предстоятелів "православної церкви Московського патріархату".
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"З одним проханням: нагадати тим, від кого залежить звільнення заручників, що віра - це не свічку в церкві поставити на свято. Це милосердя. Це дотримання заповіді: не збреши. Це вчинок. Це гуманізм і людяність", - зазначила вона.
Вона додала до посту фото відповідних звернень матерів і родичів заручників, які знаходяться у полоні терористів "ДНР/ЛНР", до патріарха Московського Кирила та предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату, митрополита Київського і всієї України Онуфрія.
Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Геращенко заявила, що Україна готова передати бойовикам 50 осіб для обміну на 25 українських заручників.
Сьогодні, 29 квітня, після засідання в Мінську стало відомо, що терористи зірвали обмін полоненими.
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