Родичі заручників бойовиків Донбасу просять патріарха Кирила та митрополита Онуфрія посприяти їх звільненню

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Мами і дружини заручників найбільше мріяли зустріти світле свято Воскресіння Христового вже зі своїми дорогими хлопцями. Ці згорьовані жінки щиро вірили, що якщо всі сторони у переддень Великодня публічно пообіцяли звільнити заручників, то так і буде", - написала вона.

Геращенко повідомила, що сьогодні мами і дружини заручників направили відкритого листа до предстоятелів "православної церкви Московського патріархату".

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"З одним проханням: нагадати тим, від кого залежить звільнення заручників, що віра - це не свічку в церкві поставити на свято. Це милосердя. Це дотримання заповіді: не збреши. Це вчинок. Це гуманізм і людяність", - зазначила вона.

Вона додала до посту фото відповідних звернень матерів і родичів заручників, які знаходяться у полоні терористів "ДНР/ЛНР", до патріарха Московського Кирила та предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату, митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Геращенко заявила, що Україна готова передати бойовикам 50 осіб для обміну на 25 українських заручників.

Сьогодні, 29 квітня, після засідання в Мінську стало відомо, що терористи зірвали обмін полоненими.

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