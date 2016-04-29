Кучма: Без вирішення питань безпеки на Донбасі неможливо перейти до політичних, включаючи вибори

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook його прес-секретар Дарка Оліфер.

"Під час засідання Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма ще раз озвучив позицію української сторони: без вирішення блоку питань з безпеки неможливо перейти до вирішення політичних питань, в тому числі, до питання про вибори на непідконтрольній Україні частині Донбасу: в даний час немає ніяких умов для їх проведення", - написала вона.

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Оліфер підтвердила, що сьогодні учасники Тристоронньої контактної групи виступили з заявою про свою підтримку режиму повного припинення вогню, яке повинно настати з 30 квітня 2016 року. "Хочеться сподіватися, що ця заява дасть імпульс для вирішення проблем блоку питань з безпеки", - додала вона.

У той же час прес-секретар Кучми зазначила, що під час попередньої зустрічі Тристоронньої контактної групи 20 квітня всі сторони підтримали ініціативу української сторони про звільнення заручників напередодні Великодня. "Однак цей процес зірвано представниками окремих районів Донецької та Луганської областей", - підкреслила вона.

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