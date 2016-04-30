Прикордонники посилили заходи безпеки на держкордоні в Одеському регіоні

В Одеському регіоні прикордонники на час травневих свят перейшли на посилений варіант несення служби.

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії із засобами масової інформації Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, на час Великодніх та травневих свят прикордонники значно посилили заходи безпеки на держкордоні.

Читайте такожВ Одесі суд обмежив проведення масових заходів 2 травня біля мерії

Мета заходів - недопущення проникнення під виглядом мирних громадян терористів і провокаторів, а також провезення зброї, засобів терору та інших заборонених предметів через державний кордон.

«Порядок реалізації цього завдання було обговорено на нарадах з керівниками органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів. На період підвищених ризиків у пунктах пропуску прикордонники використовуватимуть переносні пристрої для проведення ретельної перевірки документів осіб за наявними у Держприкордонслужбі базами даних», - відзначили у секторі.

Водночас буде забезпечено цілодобове чергування ситуативних груп для реагування у разі зміни обстановки, а також з метою локалізації конфліктних (нестандартних) ситуацій у пунктах пропуску та на державному кордоні.

Як відзначили у секторі, у взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями прикордонники проводять спільні дії і оперативно-профілактичні заходи.

З метою відстеження обстановки на південному кордоні країни сплановано щоденне застосування авіації протягом усіх травневих свят.

«Вже відсьогодні літак «Даймонд Д-42» здійснює моніторинг надводної обстановки територіального моря і контроль режиму з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Також задіяно вертоліт Мі-8 для контролю придністровського сегменту українсько-молдовської ділянки кордону», - пояснили у відомстві.

Читайте такожВ Одесі на Куликовому полі силовики провели показову стройову (фото, відео)

У взаємодії з авіаторами діють також прикордонники Одеського загону морської охорони. Зокрема, протягом травневих свят кораблі і катери морської охорони патрулюватимуть морські райони і річку Дунай з метою посилення контролю за підступами до Одеси з моря, виключення провокаційних і диверсійних дій з боку терористів, забезпечення дотримання усіма плавзасобами прикордонного режиму та режиму державного кордону.