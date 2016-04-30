Нацгвардія залучила до охорони порядку в Одесі на травневі свята 400 бійців і підготувала потужний резерв

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії. Крім того, згідно з повідомленням, додатково на випадок ускладнення оперативної обстановки та виникнення нештатних ситуацій у Національній гвардії створені потужні резерви, які у випадку потреби будуть залучені для стабілізації обстановки.

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"Основне завдання гвардійців - не допустити зриву свят, проявів тероризму та провокацій з боку радикально налаштованих осіб та організацій", - зазначили у прес-службі НГУ, зауваживши, що всього до охорони громадського порядку під час травневих свят в Одесі планують залучити близько 2,5 тис. правоохоронців.

Сьогодні на Куликовому полі відбувся урочистий розвід на службу за участю всіх підрозділів, які будуть залучені на службу, підкреслили в Нацгвардії.