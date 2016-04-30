На хімзаводі Фірташа в окупованому Криму сталася аварія: одна жінка загинула

Одна жінка загинула, ще одна у реанімації через нещасний випадок на заводі «Кримський Титан» в Армянську. Про це повідомляє агентство «Крыминформ» з посиланням на кримське управління МНС Росії.

«О 10.45 до нас надійшло повідомлення про те, що стався розрив тисячекубової ємності з водою. Недалеко від ємності знаходилося дві жінки, потоком води їх вдарило: одна жінка отримала травми і госпіталізована до Красноперекопської лікарні, друга – від отриманих травм померла», – відзначили в прес-службі відомства.

За попередніми даними фахівців МНС, причиною НП став поганий технічний стан цистерни з водою.

Як пишуть «Крим.Реалії», у зв'язку з подією на заводі «Кримський Титан» 30 квітня прокуратура міста Армянська почала перевірку дотримання підприємством вимог законодавства про охорону праці. Про це заявив прокурор Армянська Олександр Челпанов, повідомляє прес-служба підконтрольної Росії прокуратури анексованого Криму.

За словами прокурора міста, перевірці підлягає, зокрема, дотримання вимог, встановлених законодавчими актами, правилами та інструкціями, виконання яких забезпечує безпечні умови праці.

«Прокуратурою міста також контролюється хід дослідчої перевірки, проведеної органами попереднього розслідування за даним фактом», – йдеться в повідомленні.

«Кримський Титан» входить в холдинг українського підприємця Дмитра Фірташа Group DF.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».