Порошенко привітав українців зі святом Великодня (відео)

"Ісус перед розп'яттям лише здавався слабким проти гонителів, але насправді він був сильним вірою і непереможним духом. Він був правдою, а тому, здолавши смерть, переміг зло, – сказав глава держави.

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"Два роки тому Україна була слабкою і виснаженою. Але тепер і вона неначе воскресає. І як переможна хода віри Христової почалася після його воскресіння, так і впевнений поступ України в майбутнє розгортається на наших з вами очах", - зазначив президент.

"Згадуємо всіх, хто загинув внаслідок російської агресії. Також ми з вдячністю молимося за кожного, хто зберігав наш спокій у великодню ніч і хто в цей святковий день стоїть на сторожі миру", - додав Порошенко.