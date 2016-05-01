У Львові провели благодійні Великодні сніданки для нужденних

У Львові провели кілька традиційних Великодніх сніданків для людей, які через певні життєві обставини не мають можливості відчути святковий настрій та духовну атмосферу Христового Воскресіння у родинному колі. Про це пише Zaxid.net.

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Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, перший сніданок відбувся у подвір’ї школи №62, що на вул. Театральній,

"Хочу побажати здоров’я для усіх тут присутніх. Щоб Христове Воскресіння дало більше добра, мир і достаток. Також хочу подякувати усім, хто долучився до сьогоднішнього сніданку. Це велика сила – вміти бути разом з тими, кому важко і бути разом з тими, хто потребує. Я бажаю всім великої любові і Божого благословення. Христос Воскрес!", – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Тут близько 150 людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, пригостили традиційними Великодніми стравами (паски, яйця, ковбаски, тощо).

Також сьогодні у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян для близько 40 відвідувачів Центру провели Великодній сніданок.

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Ще один святковий сніданок відбувся у Львівському палаці мистецтв. Трапеза розпочалась зі спільної молитви о 12 годині. Цьогоріч сніданок організували для 400-500 бездомних, малозабезпечених і неповносправних людей.