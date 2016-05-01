В Одесі намагалися збути фальшиві 50 тисяч доларів з "ДНР"
В Одесі затримано трьох осіб при спробі реалізувати фальшиві 50 тис. дол., виготовлені на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
Про це прес-секретар СБУ Олена Гітлянська написала сьогодні в Facebook.
"Організатором оборудки був чинний підполковник одного з підрозділів поліції, який працював у змові з колишніми співробітниками органів МВС, що зрадили присязі, залишились на територіях т.зв. "ДНР/ЛНР" та тимчасово окупованої АР Крим", - поінформувала вона.
Читайте такожГроші окупованого Донбасу: викрадена в Україні валюта з'явилася на "чорному ринку" Росії
За оперативними даними, зловмисники планували також переправити з території т. зв. "ДНР/ЛНР" ще близько 5 млн грн, що були залишені та пошкоджені спеціальним розчином банківськими установами України при евакуації в ході бойових дій.
За результатами спецоперації зареєстровано кримінальне провадження.
Тривають слідчо-оперативні заходи.