В Одесі намагалися збути фальшиві 50 тисяч доларів з "ДНР"

Про це прес-секретар СБУ Олена Гітлянська написала сьогодні в Facebook.

"Організатором оборудки був чинний підполковник одного з підрозділів поліції, який працював у змові з колишніми співробітниками органів МВС, що зрадили присязі, залишились на територіях т.зв. "ДНР/ЛНР" та тимчасово окупованої АР Крим", - поінформувала вона.

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За оперативними даними, зловмисники планували також переправити з території т. зв. "ДНР/ЛНР" ще близько 5 млн грн, що були залишені та пошкоджені спеціальним розчином банківськими установами України при евакуації в ході бойових дій.

За результатами спецоперації зареєстровано кримінальне провадження.

Тривають слідчо-оперативні заходи.