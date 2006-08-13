Уряд Януковича хоче вигідніші умови вступу до СОТ

Відкладення вступу України до Світової організації торгівлі продиктоване необхідністю отримання найбільш вигідних умов входження в організацію.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив народний депутат, член фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ, коментуючи недавні заяви глави уряду Віктора ЯНУКОВИЧА про можливість перегляду термінів вступу до СОТ.

"В тому, що Україна буде у СОТ, я не сумніваюся. Але уряд ЯНУКОВИЧА просить відкладення з однією метою - одержати найбільш вигідні умови вступу до СОТ", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, зазначивши при цьому, що в даному контексті слід розглядати можливу синхронізацію вступу до організації Росії і України.

Б.КОЛЕСНІКОВ вважає також, що, зважаючи на досвід входження до СОТ Угорщині, вступ до організації України негативно позначиться на вітчизняній цукровій промисловості.

"Постраждають ті області, але це вже політизоване, які найбільше підтримували "помаранчеву" революцію", - сказав він.

Разом із тим, депутат зазначив, що на сьогодні єдиною галуззю української економіки, яка готова до вступу до СОТ, є металургія.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ під час представлення новопризначеного міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА сказав, що доручить новому уряду вивчити законопроекти, які повинна прийняти Верховна Рада для вступу України до Світової організації торгівлі.

За словами прем`єра, він ще не зустрічався з фахівцями, які займаються питаннями вступу до СОТ, але пообіцяв найближчим часом зустрітися і дати оцінку термінам завершення цієї роботи. При цьому він запевнив, що уряд намагатиметься закінчити її найближчим часом. За словами В.ЯНУКОВИЧА, питання вступу України до СОТ «слід вирішувати в 2007 році, якщо не встигнемо цього року».

Довідка УНІАН. Двосторонні переговори з країнами - членами Робочої групи з розгляду заявки України на вступ до СОТ були розпочаті в 1997 році.

Раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляв, що вже восени 2006 року Україна вступить до СОТ.