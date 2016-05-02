В Одесі вшанували пам'ять патріотів, застрелених у центрі міста два роки тому

Як передає кореспондент УНІАН, десятки людей прийшли вшанувати пам'ять Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова.

Зокрема, на перетині вулиць Дерибасівської і Преображенської люди створили своєрідний меморіал з квітів. На металевий ланцюг, що розмежовує пішохідну і проїжджу зони, люди пов'язали багато жовто-блакитних стрічок, поряд поклали букети і поставили кошики з квітами. Принесли фотографії Іванова і Бірюкова.

Присутні, в числі яких рідні і близькі загиблих, представники "Самооборони Майдану Одеси" та інших патріотичних організацій, пройшли центральними вулицями, на яких 2 роки тому сталася сутичка між українськими активістами і сепаратистами.

Люди, які прийшли сьогодні вшанувати пам'ять загиблих, прийшли з прапорами України. На місці трагічних подій вони разом виконали гімн України.

Десятник "Правого сектору" Іванов і прихильник єдиної України Бірюков стали першими жертвами трагедії 2 травня 2014 року. Невідомі, які перебували на боці сепаратистів, застрелили чоловіків у центрі Одеси.

Читайте такожУ "Правому секторі" заявили, що Бойка і Новинського незабаром відправлять з Одеси

Як повідомляв УНІАН, сьогодні безпеку в Одесі забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Розпочалися зіткнення у центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.