Активісти не пустили до Одеси співачку Повалій, яка нібито прибула для виступу на Куликовому полі

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Facebook повідомив "Автомайдан Одеса".

"Автомайдани заблокували аеропорт!! В аеропорту зустріли Таїсію Повалій і її чоловіка Ліхуту... Теж квіточки привезли покласти!!??", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що депутати Верховної Ради від "Опозиційного блоку" відбули з міжнародного аеропорту "Одеса" і "прихопили із собою Таю і Ліхуту".

"Не вдалося виступити на Куликовому полі», - наголошується у повідомленні.

Читайте такожБойко і Новинський не змогли вийти з аеропорту Одеси, полетіли назад до Києва

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в аеропорту «Одеса» проукраїнські активісти заблокували депутатів Верховної Ради від «Опозиційного блоку», які прибули в місто. Через кілька годин депутати Юрій Бойко, Вадим Новінський і Євген Бакулін вилетіли з Одеси.

Раніше одеський «Правий сектор» заявив, що поява на Куликовому полі депутатів від «Опозиційного блоку» буде розцінюватися «виключно як провокація». За даними «Правого сектору», на Куликовому полі повинна відбутися піар-акція представників «Опозиційного блоку».

Сьогодні на Куликовому полі заплановані масові акції в зв'язку з 2-ю річницею трагічних подій, під час яких загинули 48 осіб.

Безпеку в Одесі забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули в Будинку профспілок на Куликовому полі, де почалася пожежа.