Активісти не пустили до Одеси співачку Повалій, яка нібито прибула для виступу на Куликовому полі
В Одесі активісти не пустили в місто співачку Таїсію Повалій, яка нібито прибула для виступу на Куликовому полі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в Facebook повідомив "Автомайдан Одеса".
"Автомайдани заблокували аеропорт!! В аеропорту зустріли Таїсію Повалій і її чоловіка Ліхуту... Теж квіточки привезли покласти!!??", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що депутати Верховної Ради від "Опозиційного блоку" відбули з міжнародного аеропорту "Одеса" і "прихопили із собою Таю і Ліхуту".
"Не вдалося виступити на Куликовому полі», - наголошується у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в аеропорту «Одеса» проукраїнські активісти заблокували депутатів Верховної Ради від «Опозиційного блоку», які прибули в місто. Через кілька годин депутати Юрій Бойко, Вадим Новінський і Євген Бакулін вилетіли з Одеси.
Раніше одеський «Правий сектор» заявив, що поява на Куликовому полі депутатів від «Опозиційного блоку» буде розцінюватися «виключно як провокація». За даними «Правого сектору», на Куликовому полі повинна відбутися піар-акція представників «Опозиційного блоку».
Сьогодні на Куликовому полі заплановані масові акції в зв'язку з 2-ю річницею трагічних подій, під час яких загинули 48 осіб.
Безпеку в Одесі забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.
2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули в Будинку профспілок на Куликовому полі, де почалася пожежа.