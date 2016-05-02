"Опоблоківців" Бойка і Новинського заблокували в одеському аеропорту (фоторепортаж)

15:31, 02 травня 2016
Суспільство
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У терміналі міжнародного аеропорту Одеса триває протистояння.

Бойко і Новинський прибули до Одеси
Бойко і Новинський прибули до Одеси /  © dumskaya.net
''Опоблоківці'' прилетіли до Одеси в роковини трагедії
"Опоблоківці" прилетіли до Одеси в роковини трагедії /  © dumskaya.net
Проукраїнські активісти на випускають представників ''Опоблоку''
Проукраїнські активісти на випускають представників "Опоблоку" /  © dumskaya.net
Бойко і Новинського не випускають з аеропорту Одеси
Бойко і Новинського не випускають з аеропорту Одеси /  © dumskaya.net
Бойко і Новинський заблоковані в аеропорту
Бойко і Новинський заблоковані в аеропорту /  © dumskaya.net
''Опоблоківців'' просять повернутися назад
"Опоблоківців" просять повернутися назад /  © dumskaya.net
В одеському аеропорту напружена ситуація
В одеському аеропорту напружена ситуація /  © dumskaya.net
Активісти блокують Бойка і Новинського в аеропорту
Активісти блокують Бойка і Новинського в аеропорту /  © dumskaya.net
© dumskaya.net

Активісти "Автомайдану" і "Самооборони" блокують лідерів "Опозиційного блоку" Юрія Бойка і Вадима Новинського, передає Думская.net.

Обидва нардепи запланували свій візит в Одесу на роковини травневої трагедії.

Проукраїнські активісти вимагають, щоб "опоблоківці" поверталися додому, блокуючи їхній вихід у місто.

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Як повідомляв УНІАН, "Правий сектор" заявив, що поява на Куликовому полі депутатів Верховної Ради від "Опозиційного блоку" буде розцінюватися виключно як провокація". За даними "Правого сектору", на Куликовому полі має відбутися піар-акція представників "Опозиційного блоку", де крім Бойка і Новинського можуть виступити Нестор Шуфрич і Наталія Королевська.

Сьогодні безпеку в Одесі забезпечують більше 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули в Будинку профспілок під час пожежі.

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