"Опоблоківців" Бойка і Новинського заблокували в одеському аеропорту (фоторепортаж)

Активісти "Автомайдану" і "Самооборони" блокують лідерів "Опозиційного блоку" Юрія Бойка і Вадима Новинського, передає Думская.net.

Обидва нардепи запланували свій візит в Одесу на роковини травневої трагедії.

Проукраїнські активісти вимагають, щоб "опоблоківці" поверталися додому, блокуючи їхній вихід у місто.

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Як повідомляв УНІАН, "Правий сектор" заявив, що поява на Куликовому полі депутатів Верховної Ради від "Опозиційного блоку" буде розцінюватися виключно як провокація". За даними "Правого сектору", на Куликовому полі має відбутися піар-акція представників "Опозиційного блоку", де крім Бойка і Новинського можуть виступити Нестор Шуфрич і Наталія Королевська.

Сьогодні безпеку в Одесі забезпечують більше 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули в Будинку профспілок під час пожежі.