В Одесі поліція протягом дня затримала 40 осіб

За даними відділу, складено адміністративний протокол за ст. 178 КУпАП стосовно чоловіка, який почепив до одягу георгіївську стрічку.

Також було складено два адмінпротоколи за ст. 195 КУпАП та відкрито кримінальне провадження стосовно чоловіка по ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами). У затриманого вилучено кастет.

Працівники поліції також недалеко від Куликового поля (на вулиці Канатній), де зібралося багато людей з нагоди 2-річного ювілею трагедії 2 травня 2014 року, затримали 40-річного жителя Одеської області. В його сумці виявлені і вилучені нунчаки.

«Чоловік був запрошений до чергової частини Приморського відділу поліції, де пояснив, що нунчаки він використовує на тренуваннях з бойових мистецтв. Вилучений предмет направлено на експертизу. Вирішується питання про внесення даної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України», - відзначили у відділі.

У Київський відділ поліції доставили 29 осіб, які зібралися біля стадіону «Спартак» і викликали підозру у співробітників поліції. Після опитування їх відпустили.

Як відзначили у відділі, сьогодні також затримано чоловіка з димовою шашкою, п'яний чоловік, який при спробі пройти через металошукач-рамку, кидався в бійку з поліцейськими. Також доставлені в Приморський відділ поліції ще чотири людини, які порушували громадський порядок на Куликовому полі.

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Стосовно багатьох вищезгаданих правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Всього у відділи поліції доставлялися 40 осіб», - відзначили у відділі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Куликовому полі були заплановані масові акції в зв'язку з 2-ю річницею трагічних подій, під час яких загинули 48 осіб. Через повідомлення про замінування та виявлення «закладки» з трьома гранами присутніх до розташованого тут Будинку профспілок не пустили.

Безпеку в Одесі забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули в Будинку профспілок на Куликовому полі, де почалася пожежа.