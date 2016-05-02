Бойко і Новинський не змогли вийти з аеропорту Одеси, полетіли назад до Києва

Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

За його даними, з міжнародного аеропорту «Одеса» вилетіли Юрій Бойко, Вадим Новинський і Євген Бакулін.

«Бойко, Новинський і Бакулін вилетіли геть з Одеси. Адептам «руського міра», які особисто відповідальні за трагедію 2 травня 2014 року, не місце в патріотичній Одесі», - написав Шкіряк.

Він висловив подяку українським патріотам за витримку, розуміння, дотримання правопорядку і співпрацю з правоохоронними органами.

Начальник регіонального главку Національної поліції Гіоргі Лорткіпанідзе у Facebook написав, що «переговори пройшли успішно, депутати прийняли рішення залишити Одесу».

Народний депутат Сергій Висоцький («Народний фронт»), який перебуває в Одесі, заявив, що одеські патріоти у складі організацій «Вільні люди», «Автомайдан», «Правий Сектор», «ДІЯ» та «Самооборона Майдану Одеси» не пустили до Одеси ряд депутатів від «Опозиційного блоку».

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«Програма регіоналів була простою - вони хотіли пройти на Куликове поле разом з родичами загиблих і влаштувати мітинг, що звинувачує Україну, перетворити поминки на політичний перформанс. Саме під приліт цих людей кілька разів міняли графік панахиди, тріплячи нерви родичам загиблих», - зазначив Висоцький.

На його думку, зараз Росія робить спроби «замаскованої, таємної реокупації України, заїхати до Одеси, скориставшись траурної датою, намагався не Бойко, а «руській мір».

«Той самий «руській мір», який погубив нещасних у Будинку профспілок», - акцентував Висоцький.

За його даними, вищеназвані депутати, які прибули до Одеси, планували після виступу на Куликовому полі святкувати день народження депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Ківалова - «ось уся ціна їх трауру».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в аеропорту «Одеса» проукраїнські активісти заблокували прибулих до міста депутатів Верховної Ради від «Опозиційного блоку».

Одеський «Правий сектор» заявив, що поява на Куликовому полі депутатів від «Опозиційного блоку» розцінюватиметься «виключно як провокація». За даними «Правого сектора», на Куликовому полі мала відбутися піар-акція представників «Опозиційного блоку».