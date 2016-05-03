У Києві 7 травня відсвяткують Хидирлез

Про це розповіли організатори - державне підприємство «Кримський дім», повідомляє Крим. Реалії.

«А після Великодня «Кримська поляна» святкуватиме Хидирлез!» - йдеться в повідомленні відомства.

Хидирлез - один з найбільших свят у тюркських народів, святкування якого в XIX столітті тривало три дні. Відзначається 6 травня як день, в який пророки Хідр (аль-Хідр) і Ільяс (Ілля) зустрілися на землі. В обрядах простежуються риси стародавньої скотарській традиції.

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У анексованому Росією Криму цей день відзначають 3 травня.

У соціальних мережах опублікували документ, згідно з яким російська влада Криму зобов'язали забезпечити обов'язкову явку на свято бюджетників і школярів. Представники Меджлісу кримськотатарського народу заявили, що відмовляються брати участь в святкуваннях Хидирлеза, організованих російською владою Криму. Утриматися від таких святкувань вони також закликали і своїх співвітчизників.

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У Києві на відвідувачів «Кримської галявини» чекають страви кримської кухні, можна також взяти участь в майстер-класах, придбати сувеніри та зіграти в безпрограшну благодійну лотерею, послухати пісні, кримськотатарську народну музику у виконанні традиційних кримськотатарських інструментів учасниками музичної школи-студії «Makam» під керівництвом Джеміля Карикова.