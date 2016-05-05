На Донбасі відбудеться автопробіг до Дня перемоги - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"В рамках заходу буде продемонстровано зразки військової автомобільної техніки, уніформи та макетів стрілецької зброї часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

"Також відбудуться покладання квітів та вінків до могил невідомих солдатів, святкові музичні виступи для ветеранів – учасників війни, інформаційні акції для місцевих мешканців Донецької та Луганської областей щодо місця і ролі українського народу у перемозі над нацистськими загарбниками", - додали в штабі АТО.

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Автопробіг пройде у містах Краматорськ та Бахмут 6 травня, Лисичанськ – 7 травня, Старобельськ – 8 травня, Станиця Луганська – 9 травня.