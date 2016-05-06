У Костянтинівці затримали 2 жителів, що обстріляли відділ міграційної служби через образу на магазин
Співробітники поліції затримали двох жителів Костянтинівки Донецької області, які обстріляли з гранатомета будинок по вулиці Білоусова, де розташовані магазин і відділ міграційної служби.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник Головного управління поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
"У ході активних пошукових заходів поліцією Костянтинівки були встановлені і затримані двоє місцевих "джентельменів" - гранатометники 1981 та 1983 року народження. За їх словами, їх "образили" в магазині продавці. Тому вирішили "помститися" - вночі, у стані алкогольного сп'яніння вчинили постріли з РПГ.
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За словами Аброськіна, за місцем проживання цих осіб було знайдено речові докази, зокрема тубус від гранатомета.
"Джентельменів" затримано, проводяться оперативно-слідчі заходи. Їм загрожує до 7 років "активного відпочинку" на спеціальному "курорті", - повідомив начальник обласної поліції.
Нагадаємо, раніше в п'ятницю Аброськін повідомив про обстріл з РПГ двоповерхової прибудови до 9-поверхівки по вулиці Білоусова, 10 у Костянтинівці, де розташовано відділ міграційної служби та магазин.