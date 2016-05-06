У Криму озброєні окупанти увірвалися у мечеть під приводом перевірки документів (відео)

Як повідомив адвокат Еміль Курбедінов у соціальній мережі Facebook, озброєні люди прибули до мечеті у селищі Молодіжне Сімферопольського району і намагалися вивезти після намазу у мечеті близько ста мусульман.

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"Надійшла інформація, що від 30 до 50 озброєних людей налетіли у мечеть, що знаходиться в сел. Молодіжне Сімферопольського р-ну після Джума намазу. Як повідомили, вивозять у невідомому напрямку більш як 100 мусульман", - написав Курбедінов.

За словами адвоката, на місце інциденту виїхав координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров

Через деякий час Курбедінов додав, що "змушені були всіх випустити з автобусів. Однак мусульманам дали вказівку з'явитися самостійно у відділення поліції".

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Разом з тим, як повідомляє видання "Крим.Реалії", у Криму російські силовики здійснюють перевірку документів у мечетях.

«До візиту до села Молодіжне, де я зараз перебуваю, я був на Джума намаз у Білогірську. Там імам попередив, що до цього і сюди приїздили ті самі ОМОНівці і попередили, щоб всі прихожани були з документами ... Причини - російський неадекват. Зрозумійте, причин як таких немає. Сьогодні мусульмани всього світу на намазі», - розповів координатор Кримської контактної групи з прав людини.

Офіційні коментарі російських силових відомств Криму з цього приводу відсутні.

Після анексії Криму Росією на півострові почастішали обшуки у будинках і помешканнях кримських татар, мечетях, відзначають у Меджлісі і правозахисники.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».