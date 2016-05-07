Порошенко: Україна нарешті позбувається нав’язаних хибних уявлень про її історію

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Петро Порошенко сьогодні під час відкриття пам’ятника гетьману України Івану Мазепі у Полтаві.

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"Протягом сотень років чужі голоси втовкмачували хибні уявлення про нашу історію. Вільна Україна позбувається нарешті нав’язаних цих ззовні стереотипів, хоча не завжди так швидко, як нам би того хотілося б", - сказав Петро Порошенко.

"Минулого століття з’явилися такі почесні звання, як "петлюрівець" та "бандерівець". Дві з цих трьох дефініцій, шановні полтавчани, мають коріння у вашому краї. Тут сталася найважливіша подія в біографії Івана Мазепи; тут народився та провів юнацькі роки Симон Петлюра", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Полтаві на відкриття пам'ятника Івану Мазепі пускають за паспортами і через рамку металошукача. На відкриття запрошено численних гостей, включаючи президента Петра Порошенка.