У Києві під час пожежі загинуло двоє людей

Сьогодні вночі в квартирі на першому поверсі будинку по Оболонському проспекту в Києві під час пожежі загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, вогнище пожежі знаходилося в кімнаті – горів диван, на якому лежав чоловік похилого віку. За метр від нього ближче до виходу сиділа жінка. Обидва вони загинули, задихнувшись чадним газом.

За останні чотири дні в Києві під час пожеж загинуло троє людей, а з початку року - 29 киян. Ще 71 особа одержала травми і опіки різного ступеня важкості.