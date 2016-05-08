З Україною пов’язані вирішальні та найзапекліші баталії на радянсько-німецькому фронті – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час акції «Перша хвилина миру» у День пам’яті та примирення сьогодні в музеї історії України у Другій світовій війні сьогодні у Києві.

«З Україною пов’язані вирішальні та найзапекліші баталії на радянсько-німецькому фронті. Тоді на нашій території було проведено 29 із сімдесяти шести стратегічних операцій», - заявив він.

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За словами президента, українці воювали в Червоній армії, в радянських партизанських з’єднаннях, у лавах опору європейських країн, у складі канадської, американської, австралійської, британської та інших армій.

«Позаминулого року ми, нарешті, на законодавчому рівні віддали належну шану й офіційно визнали роль Української повстанської армії», - додав Порошенко.

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«А ще десятки мільйонів працювали в тилу. От все це хай затямлять ті, хто хоче применшити роль України у антигітлерівській коаліції і у звільненні від коричневої чуми всієї Європи. То була, є й буде наша перемога», - заявив Порошенко.