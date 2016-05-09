День Перемоги у Києві: у парку Вічної Слави відбулися зіткнення з підпалом георгіївської стрічки (фоторепортаж)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, радикально налаштовані активісти розгорнули червоно-чорний прапор біля Меморіалу на могилі Невідомого солдата, де сьогодні відбуваються урочисті заходи з нагоди перемоги над нацизмом.

При цьому вони також підпалили георгієвську стрічку біля меморіалу.

Співробітники поліції були вимушені "заспокоювати" активістів, щоб перешкодити загостренню конфлікту.

Правоохоронцям навіть довелося провести затримання кількох радикально налаштованих активістів.

Також, як повідомляє телеканал "112 Україна", на шляху до могили Невідомого солдата під час акції "Безсмертний полк" відбулася сутичка через георгіївську стрічку.

Інцидент стався біля станції метро "Арсенальна". На акцію прийшли близько 100 чоловік, які принесли фотографії родичів, що брали участь у Другій світовій війні.

Один з учасників акції помітив георгіївську стрічку в однієї з жінок і вимагав її зняти. Між ними відбулася сутичка. В результаті поліцейські вивели хлопця з натовпу, щоб уникнути подальшого конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, також у Києві на Площі Слави відбулася словесна перепалка між групою громадян та депутатами від "Опозиційного блоку" Нестором Шуфричем і Вадимом Новинським, які намагалися разом з ветеранами пройти до Меморіалу Невідомому солдату.