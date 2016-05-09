В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Слід зазначити, що ця пам'ятна дата була встановлена Верховною Радою України лише 9 квітня 2015 року законом "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" в рамках голосування за пакет законів про декомунізацію.

Відтепер 9 травня відзначається як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого за радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Адже, як відомо, термін "Велика Вітчизняна Війна" використовували в колишньому СРСР, щоб підкреслити, що у війні 1941-1945 років громадяни захищали Радянський Союз як спільну Вітчизну.

Водночас Під час вшанування пам'яті полеглих у роки Другої світової війни, за словами голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, скасовується використання радянської символіки.

Натомість офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як і Дня пам'яті та примирення, є квітка червоного маку - загальноприйнятий у світі символ відзначення пам'ятних днів Другої світової війни. В Україні використовується у власній стилізації, розробленій харківським дизайнером Сергієм Мішакіним. Гаслом обох пам'ятних днів є "1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо".

Читайте такожАваков не виключає провокацій 9 травня, однак запевняє - у правоохоронців все під контролем

У минулому році цей закон ще не встиг набути чинності до 9 травня, однак в Україні на офіційному рівні все ж відзначили свято у форматі, відмінному від форматів святкування "Дня Перемоги". Цього дня відбулись покладання квітів до пам'ятників невідомим солдатам Червоної армії, у Києві — марш миру за участю військових духових оркестрів з України, Естонії, Литви, Польщі, Сербії. Події передувала присяга курсантів у присутності президента України Петра Порошенка. Водночас обійшлось без традиційного військового параду у центрі столиці України.

Таким чином, в 2016 році офіційно це свято в Україні відзначається вперше.

Згідно з планом заходів у Києві, 9 травня урочисті заходи розпочнуться о 9:00 з церемонії покладання квітів до Могили Невідомого Солдата на Пагорбі Слави за участі президента України.

О 9:15 статує акція "Пам'ятаємо - перемагаємо!", в рамках якої відбудеться урочистий марш військових духових оркестрів Збройних сил України, Генштабу, Міністерства внутрішніх справ, Прикордонних військ, Військово-морського флоту від Площі Слави до Майдану Незалежності.

З 10:00 до 12:00 анонсовано концерт патріотичної пісні та дефіле військових духових оркестрів ЗСУ, МВС, Національної гвардії, ВМФ, Прикордонних військ на Майдані Незалежності.

З 19:00 до 21:00 на головній площі столиці відбудеться концерт Національного академічного духового оркестру за участі зірок оперної сцени.

Крім того, протягом дня в центрі міста проводитимуть майстер-класи та флешмоби.